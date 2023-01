Accueil » Actualités » Tencent annonce un nouvel MMO aux allures de World of Warcraft, Tarisland

Le timing n’aurait pas pu être mieux trouvé. Pendant que NetEase s’écharpe avec Blizzard suite à la fin de leur collaboration, qui permettait à l’éditeur chinois de distribuer World of Warcraft sur son territoire, Tencent s’attaque au marché des MMO avec une première vidéo pour Tarisland, un titre qui ne fait absolument pas l’effort de cacher ses influences mais qui pourrait s’imposer comme l’un des futurs poids lourds du genre, si l’éditeur y met les moyens.

Un MMO qui arrive pile au bon moment

Impossible de ne pas penser au jeu de Blizzard en voyant les premières images de Tarisland, que ce soit via la direction artistique ou ce qu’il semble proposer en matière de contenu. Le titre proposera huit classes au lancement et mettra l’accent sur les combats de groupes avec des raids et des boss géants.

On notera aussi des ressemblances avec d’autres licences évidentes (oui, on a tous pensé à Stargate dès le début de la vidéo), mais ce n’est sans doute pas son manque d’inspiration qui freinera les attentes autour du titre, surtout après la disparition de World of Warcraft sur le marché chinois.

Pour le moment, on ignore si Tarisland, qui est prévu sur PC et plateformes mobiles, fera le chemin jusqu’à chez nous. Mais en comblant un vide qui vient de s’installer en Chine, ce MMO a déjà toutes les clés du succès s’il ne se révèle pas être une simple copie sans âme.