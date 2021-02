Tekken 7 tease une combattante polonaise en DLC

Tekken 7 était lui aussi présent lors de la table-ronde des développeurs japonais de jeux de combat pour au moins teaser la prochaine combattante de la saison 4 après Kunimitsu.

On dira que c’est un clin d’œil

On sait peu d’informations sur ce DLC pour l’instant. Il ne s’agit pas d’une femme déjà connue de l’univers de Tekken. C’est une femme aux cheveux gris avec une cicatrice au niveau de l’œil gauche et qui est apparemment Première Ministre de Pologne et dit vouloir gagner pour son peuple. Le suspense ne devrait pas trop durer puisqu’elle sortira au début du printemps 2021.

Forcément, entre les cheveux gris, la cicatrice et la Pologne, beaucoup ont déjà évoqué avec humour Ciri de The Witcher. Il faut rappeler que les rapports sont excellent entre CD Projekt et Bandai Namco qui édite leurs jeux en Europe. Ce qui explique notamment la présence de Geralt dans SoulCalibur VI. De notre côté, on se contentera de signaler que la cicatrice n’a pas la même forme que celle de l’apprentie sorceleuse.

Tekken 7 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC.