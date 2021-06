Team Fortress 2 fonctionne encore étonnamment bien

Originellement simple mod pour Half-Life premier du nom, Team Fortress Classic sera malgré tout parvenu à obtenir ses lettres de noblesses grâce à une communauté très active. Au point que Valve a carrément mis en chantier un second volet, débarquant sur PC en 2007, avant d’être porté sur Xbox 360 et PlayStation 3 via The Orange Box, une compilation de jeux de l’entreprise américaine. Eh bien figurez vous que 14 ans plus tard, le titre compte encore un paquet de joueurs !

Nouveau record pour le FPS multijoueur de Valve

Il est étonnant de constater combien certaines communautés restent actives sur des jeux multi, parfois pendant une période tout simplement énorme. On pourrait bien entendu citer World of Warcraft, dont la longévité a presque quelque chose de mystique. Mais pour rester dans les jeux de chez Valve, Left 4 Dead et sa suite ne sont pas mal lotis non plus. Au point d’accueillir une nouvelle extension (développée par les joueurs cela dit) il y a quelques mois.

Et vous l’aurez compris, Team Fortress 2 fait partie de ces jeux à la communauté fidèle et assidue. En effet, la version Steam accueillait, en décembre dernier, plus de 147 000 joueurs en simultané, ce qui a de quoi surprendre étant donné sa date de sortie. Mais le titre ne s’est pas arrêté là, puisque le week-end dernier il battait ce précédent record avec 151 253 joueurs lors d’un pic d’affluence.

Un score relayé par Eurogamer, que l’on expliquera par les régulières mises à jour apportées par Valve. Notamment une toute récente, liftant quelque peu l’aspect technique et graphique de la map Snakewater, ou encore l’ajout de nouveaux items cosmétiques. En tout cas, on ne peut que se questionner quant à l’avenir du titre, qui semble encore radieux, malgré le poids des années !