Left 4 Dead 2 s’offre une mise à jour de contenu

En 2008 sortait un certain Left 4 Dead. Un FPS coopératif plaçant quatre joueurs dans la peau de survivants devant échapper à des hordes de zombies. Un véritable carton, autant sur Xbox 360 que sur PC, qui eut rapidement droit à une suite, disponible tout juste un an plus tard. Seulement voilà, l’aventure s’arrêta là.

Une maj dont on ne sait rien

Après deux épisodes salués à la fois par la critique et par les joueurs, la série Left 4 Dead a mystérieusement disparu des radars. Comme si Valve craignait d’en développer un nouvel épisode autant que de parler de Half-Life 3 en public, le second volet eut droit à quelques mises à jours et DLC avant d’être abandonné par ses développeurs, partis quant à eux travailler sur Evolve… un jeu qui ne fit pas long feu.

Pendant ce temps, la communauté n’a quant à elle pas déserté, principalement présente sur Left 4 Dead 2. Et comme sur beaucoup de jeux PC, à défaut d’avoir droit à du nouveau contenu, elle s’est mise au modding. Certains développeurs en herbe ont même réussi à retenir l’attention des créateurs originaux. Si bien qu’une mise à jour officielle arrivera bientôt… reprenant le travail amateur d’amoureux du jeu de 2009.

On ne sait pour le moment absolument rien sur The Last Stand, cette fameuse mise à jour à débarquer onze ans après la parution de Left 4 Dead 2, si ce n’est qu’elle sera gratuite. Mais il est certain que ce court teaser a de quoi faire saliver les fans de la série en attente de l’annonce (très peu probable) d’un troisième volet. D’autant qu’il est bien précisé par Valve qu’il s’agit d’un contenu créé par les joueurs, pour les joueurs, ce qui a somme toute quelque chose de sacrément enthousiasmant.