Take-Two : Des résultats plus satisfaisants que prévus pour les ventes de ses jeux, GTA V continue de cartonner

Les bilans continuent d’arriver petit à petit chez les différents éditeurs du marché du jeu vidéo, et hier soir, c’était celui de Take-Two qui était rendu public. Dans ce dernier bilan, qui revient sur le dernier trimestre et sur toute l’année fiscale 2021/2022, l’éditeur affiche encore une fois des résultats satisfaisants, avec des ventes de jeux qui dépassent les estimations, comme cela est rapporté par GamesIndustry.biz.

GTA V ne s’épuise pas

Take-Two a notamment annoncé que WWE 2K22 et Tiny Tina’s Wonderlands ont dépassé les attentes initialement prévues pour ces deux titres sans pour autant donner de chiffres exacts de ventes.

On sait seulement que WWE 2K22 a fait mieux en quatre semaines que les opus précédents, tandis que Tiny Tina’s Wonderlands est maintenant perçue comme étant « le meilleur lancement de nouvelle franchise de 2K depuis plusieurs années », même s’il s’agit d’un spin-off de la licence Borderlands. Pour ce qui est de NBA 2K22, le titre cumule maintenant 10 millions de ventes.

Comme d’habitude, GTA V continue de porter les résultats de l’éditeur, et poursuit son rythme de croisière avec à nouveau 5 millions de jeux vendus lors du dernier trimestre, pour arriver à un total de 165 millions depuis le lancement. On aurait pu penser que le jeu pourrait aller encore plus haut avec le lancement des versions next-gen, mais le résultat est déjà assez impressionnant comme cela.

Pour cette année fiscale, qui se terminera le 31 mars 2023, Take-Two compte sortir 6 jeux importants. The Quarry dans un premier temps, puis Marvel’s Midnight Suns, suivi de Kerbal Space Program 2 (repoussé à 2023), suivi des jeux NBA, WWE et PGA. Pas de GTA VI à l’horizon donc, ce qui n’est pas une surprise. On notera aussi que la version mobile de GTA Trilogy ne sortira plus ce printemps comme cela été prévu, mais quelque part durant l’année fiscale.