Tails of Iron : Un Action RPG en 2D brutal et prometteur, premier avis en vidéo

Petit titre indépendant développé par le studio Odd Bug et repéré par United Label, Tails of Iron s’est laissé approcher par notre équipe. Nous avons pu y jouer en avant-première, l’occasion de découvrir un action RPG en 2D qui s’annonce particulièrement prometteur. On vous partage ainsi un premier avis en vidéo en couplant le tout avec quelques séquences de gameplay inédites.

Tails of Iron sortira bientôt puisqu’il est prévu sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Switch pour le 17 septembre 2021.