Syphon Filter : Les premiers épisodes réapparaissent sur PS4 et PS5, premiers jeux gratuits du nouveau PS Plus

Le nouveau PlayStation Plus promet de changer bien des choses pour les abonnés, notamment avec son troisième palier, le plus élevé de nouvelle offres, qui donnera accès à une bibliothèque assez massive de jeux en provenance de toutes les générations de PlayStation. On sait déjà que l’on y retrouvera des titres cultes de la PS1 et de la PS2, et à ce sujet, il se pourrait bien que la licence Syphon Filter en profite pour effectuer son retour.

La licence revient grâce PS Plus ?

C’est du moins ce qu’avance Gematsu, après avoir repéré certains des épisodes dans l’organisme de classification de jeu en Corée du Sud. Sur un nouveau listing, on peut voir que Syphon Filter, Syphon Filter 2, Syphon Filter: Dark Mirror et Syphon Filter: Logan’s Shadow ont été listés à la fois sur PS4 et sur PS5, alors que ces titres ne sont sortis que sur PS1 et PSP.

Si les plus optimistes y voient là un signe d’une compilation faisant office de remaster, il est en effet plus probable que ces titres aient été réenregistrés pour apparaitre dans la bibliothèque premium offert dans le PlayStation Plus.

Rappelons qu’en dehors de ces classifications, rien d’autre n’est officiel pour le moment, et on en saura probablement plus sur le service dès la mois prochain, étant donné que ce PS Plus devrait être lancé en juin.