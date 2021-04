Swords of Legends Online dévoile la classe du Faucheur en vidéo

Swords of Legends se dévoile de plus en plus, notamment avec une dernière vidéo de gameplay qui permettait de voir l’orientation très action de ce MMO. Le jeu passe désormais à la présentation de ses différentes classes, au nombre de six, et débute par l’introduction du Faucheur, ou du Reaper en anglais.

Les disciples de la Mort

Comme on pouvait s’en douter, cette classe se bat à l’aide d’une grande faux et peut faire appel aux pouvoirs des ténèbres pour lutter contre les ennemis.

Les personnages peuvent alors manipuler l’énergie de la vie et se spécialiser en deux sous-classes différentes, l’Assassin et l’Occultiste. Le premier sera porté sur le DPS au corps à corps tandis que l’autre attaquera à distance avec des sortilèges de soutien. On peut voir un aperçu du gameplay de cette classe à travers deux vidéos qui viennent d’être dévoilées.

Swords of Legends Online sera disponible sur PC en 2021.