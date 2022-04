Switch : Des émulateurs Game Boy et Game Boy Advance semblent avoir fuité

Avec l’arrivée d’une partie du catalogue Nintendo 64 sur son service Nintendo Switch Online (pour les possesseurs du Pack additionnel), la Switch est plus que jamais programmée pour titiller notre nostalgie des anciennes consoles de Nintendo, et nul doute que le constructeur ne compte pas s’arrêter là. Et justement, une rumeur vient de prendre de l’ampleur concernant la potentielle arrivée d’émulateurs pour Game Boy et Game Boy Advance pour la console.

Tout a démarré sur 4chan, et si l’on fait d’habitude peu attention aux rumeurs qui viennent de ce site, celle-ci a un peu plus de corps. Comme le résume Gematsu, un utilisateur a posté plusieurs dossiers qui viendrait visiblement d’un kit de développement pour la Switch, dans lequel on trouverait des fichiers faisant mention d’émulateurs pour les deux consoles portables.

Celui de la Game Boy serait alors visible sous le nom de « Hiyoko », tandis que celui de la Game Boy Advance apparaitrait sous le titre de « Sloop ». Les deux dossiers seraient aussi signés et approuvés par le département de recherche et développement de Nintendo Europe, qui avait déjà développé les émulateurs DS et Wii pour la Wii U.

So Nintendo's official Game Boy Advance emulator for the Nintendo Switch just leaked. Now it's just a matter of waiting for NSO to add GBA. pic.twitter.com/mEJcKrRtzL

Et ça ne s’arrête pas là puisque des utilisateurs Twitter postent maintenant des screenshots de ces émulateurs, avec même des vidéos pour prouver que cela est vrai.

Si l’on restera encore prudent, les fuites s’accumulent, avec notamment l’utilisateur MondoMega qui poste une liste de jeux qui seraient susceptibles d’apparaitre dans ces émulateurs, avec du Super Mario Land, Metroid Fusion ou encore Golden Sun, et bien d’autres.

The library of GBA games they've tested for this thing is massive. Tested is the key word; doesn't mean they'll all actually launch on the service. Yellow = in the rom folder at some point but not in the leaked build.

There's one other game with evidence of being tested though- https://t.co/QQDBDcdAZp pic.twitter.com/lGSB4Mg7Gt

— MondoMega (@Mondo_Mega) April 18, 2022