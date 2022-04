Mario Golf 64 arrive prochainement dans le Pack additionnel du Nintendo Switch Online

Tous les mois, le Pack additionnel du Nintendo Switch Online ajoute un jeu Nintendo 64 en plus à son catalogue de jeux « gratuits », avec notamment F-Zero X et The Legend of Zelda: Majora’s Mask qui sont arrivés en février et en mars. On sait enfin quel sera le jeu de ce mois d’avril, et c’est Mario qui est de retour avec la première itération de Mario Golf.

Le Nintendo Switch Online prêt à swinguer

Mario Golf, le titre qui a lancé la série, rejoint le catalogue Nintendo 64 du service Nintendo Switch Online + Pack additionnel le 15/04 ! pic.twitter.com/WMqus4IAS6 — Nintendo France (@NintendoFrance) April 7, 2022

Certains d’entre vous on peut-être connu la série avec Mario Golf: Super Rush, mais celui qui a initié le mouvement en plaçant notre moustachu préféré sur le green, c’est bien Mario Golf, sorti sur Nintendo 64 à l’été 1999.

On apprend donc que ce titre, désormais culte, arrivera sur le service du Pack additionnel du Nintendo Switch Online dès le 15 avril prochain. Tous les abonnés au service pourront donc le télécharger à cette date sans frais supplémentaires, et se rappeler à quoi ressemblait ce premier jeu de golf Mario.