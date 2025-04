Switch 2 : Les cartouches qui demandent de télécharger un jeu pourront bien être revendues ou prêtées

Que l’on soit ravi de ce qu’est la Switch 2 ou non, force est de reconnaître que la communication autour de la console est particulièrement chaotique, avec un Nintendo qui tente de justifier ici et là des décisions qui ne font pas l’unanimité. L’une d’entre elles concerne les cartouches physiques de certains jeux, qui sont vendues sans que l’entièreté du jeu soit à l’intérieur. Autrement dit, elles nécessitent un téléchargement supplémentaire afin de pouvoir être jouées, ce qui pose de sérieuses questions sur le marché de l’occasion et sur la préservation. Nintendo a au moins voulu rassurer les foules à propos de l’un de ces deux sujets.