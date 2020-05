Surprise, Journey to the Savage Planet est disponible sur Switch

Disponible depuis le 28 janvier sur les autres supports, Journey to The Savage Planet vient de s’offrir une sortie surprise sur Switch. Le titre de Typhoon Studios n’avait pourtant rien évoqué encore quant à l’existence de cette version, mais les possesseurs de la dernière console de Nintendo peuvent dès à présent récupérer le titre.

Une version physique plus tard

L’éditeur 505 Games aura donc opté pour une arrivée surprise, comme ce fût le cas avec Indivisible. Le jeu est maintenant disponible à l’achat sur l’eShop au prix de 29.99€. Pour celles et ceux qui ne sont pas férus du numérique, une version boîte est également prévue et sortira le 26 juin prochain.

Première production du studio, Journey to the Savage Planet nous propulse sur une planète aux différents biomes qu’il faudra explorer. Sans être mémorable, l’aventure avait été plutôt bien accueilli, récoltant même un 7/10 dans nos colonnes. Vous pouvez aussi en découvrir un peu plus sur le soft avec notre guide complet.