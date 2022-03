Nintendo et Universal annoncent un nouveau Super Nintendo World aux États-Unis

Le Super Nintendo World est initialement un parc d’attraction exclusif au Japon. Basé sur l’univers de Nintendo (avec Mario, Yoshi, et toute la clique), le parc n’avait ouvert qu’à l’Universal Studios Japan dans la baie d’Osaka, en février 2021 (prévu en 2020 mais reporté à cause du Covid). Son succès est indéniable, et une nouvelle partie consacrée à Donkey Kong va voir le jour. Mais la tendance Super Nintendo World commence aussi à s’exporter au-delà des frontières nippones.

Mario arrive aux États-Unis

#SuperNintendoWorld is opening in 2023 at Universal Studios Hollywood! Level up with exclusive merch at the Feature Presentation store, opening soon. pic.twitter.com/4qh0bDACGN — Universal Studios Hollywood (@UniStudios) March 10, 2022

Auparavant, il y avait déjà une partie thème Nintendo à l’Universal Studios Hollywood dédiée au merchandising, mais cette section du parc va évoluer pour devenir un vrai Super Nintendo World. Quand la première version du parc avait ouvert, des fans du monde entier se sont déplacés directement au parc japonais pour en profiter, et ceux qui ne pouvaient pas faire le déplacement attendaient avec impatience l’arrivée du Super Nintendo World chez eux.

Et donc la création d’un nouveau parc Nintendo aux États-Unis n’annonce que du bon. Prévu pour une ouverture en 2023, le parc sera toutefois plus petit que sa version japonaise, mais on peut espérer que d’autres Super Nintendo World voient le jour un peu partout sur la planète. Un nouveau parc est déjà prévu à Singapour, donc on espère que peut-être, un jour, un Super Nintendo World ouvrira ses portes en Europe, et pourquoi pas en France ?