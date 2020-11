Super Mario Maker : Clap de fin pour la version Wii U

Concept original s’il en est, Super Mario Maker avait créé la sensation lors de sa sortie en 2015. Ce qui n’a néanmoins pas été suffisant pour sauver la Wii U. Cinq ans après sa sortie, le titre s’approche de la fin.

Fermeture des serveurs et suppression de l’eShop

Ce n’est un secret pour personne, la Wii U est un véritable échec, dont Nintendo se serait bien gardé. En résulte un nombre d’exclusivités ridicule, qui a d’ailleurs tendance à s’amenuiser à mesure que Big N se les réapproprie pour leur offrir une nouvelle vie sur Switch. Dès février, d’ailleurs, on pourra retrouver un certain Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sur la console hybride.

L’une des rares exclusivités (on ne comptera pas dans l’équation son portage 3DS très dispensable, puisque dépourvu de multijoueur) s’apprête à entrer dans la nuit éternelle. Super Mario Maker, disponible depuis septembre 2015 sur Wii U, va en effet fermer les portes de ses serveurs en ligne, et ce dès le 31 mars 2021. Il ne sera ainsi plus possible de partager ses contenus ou de télécharger ceux des autres joueurs.

L’autre mauvaise nouvelle pour les possesseurs de Wii U qui s’y accrochent encore, c’est que le titre va tout simplement être supprimé de l’eShop à compter du 13 janvier prochain. Que les joueurs l’ayant déjà acheté se rassurent, ils pourront toujours le télécharger à nouveau. Néanmoins, les nouveaux venus devront se contenter d’une version physique s’ils désirent se procurer Super Mario Maker.