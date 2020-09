Super Mario 3D All- Stars se dévoile dans un nouveau trailer

Nintendo vient de publier un trailer pour Super Mario 3D All-Stars, sa collection de jeux 3D Super Mario qui comprend Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy.

Mario en triple exemplaire

Avec Super Mario 3D All-Stars, déjà deuxième jeu le plus vendu cette année sur Amazon, vous allez pouvoir jouer à trois jeux classiques, à la maison ou en déplacement. Que demander de plus ? Fans de Mario, c’est l’occasion rêvée de profiter pleinement de l’illustre plombier.

L’aperçu proposé ici vous montre du gameplay sorti tout droit de Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Votre aventure sera complète, remastérisée pour que votre expérience sur Switch soit des plus plaisantes. De plus, vous allez avoir la possibilité d’écouter chaque musique du jeu quand vous le voulez.

Super Mario 3D All-Stars sortira le 18 septembre sur Switch.