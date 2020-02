Sorti depuis bientôt un an sur PC, PS4 et Nintendo Switch, Super Kickers League vient tout juste de voir son premier DLC annoncé par l’éditeur Just For Games. Et il ne faudra patienter qu’une dizaine de jours puisque le DLC Goth & Vampires sortira le 2 mars prochain.

Que propose le DLC Goth & Vampires ?

Pour rappel, Super Kickers League est un jeu de football coopératif, jouable jusqu’à 6 joueurs sur Switch, et 4 joueurs sur PC et PS4. Aucune règles ni arbitre ne vous limiteront dans vos actions. Le seul objectif : marquer plus de buts que l’adversaire, peu importe les manières utilisées pour y arriver !

Ce pack contiendra deux nouvelles équipes avec leurs capitaines respectifs ainsi qu’un nouveau terrain de jeu :

la Team Goths Black Stripes avec son capitaine Damien Dark : Damien peut créer un Vide Existentiel qui créera un trou noir afin d’attirer tous les ennemis proches

Ce DLC sera affiché à un prix réduit de 50% durant une semaine après la sortie pour aboutir à un tarif de 2,99€ sur Steam, le PS Store et le Nintendo eShop.

Disponible en version digitale, Super Kickers League prépare également sa sortie physique au printemps 2020 dans une Ultimate Edition, qui contiendra ce DLC.

Super Kickers League est disponible sur PC, PS4 et Nintendo Switch.