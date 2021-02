Street Fighter V : Dan sortira le 22 février, Rose un jour

Comme promis, Street Fighter V a eu droit à un stream pour présenter son début de Saison 5 qui nous a réservé quelques surprises plus ou moins bonnes. On rappelle qu’il s’agit de l’ultime saison du jeu.

Le début de la fin sera le 22 février

Le 22 février marquera le début de la Saison 5 de Street Fighter V avec sa première grosse mise à jour. Comme souvent avec les jeux de combat, ce patch est l’occasion de rééquilibrer les personnages suivant les données de l’année précédente mais pas que. En effet, de changements ont été nécessaires pour bien intégrer une nouvelle mécanique : le V-Shift.

Il s’agit d’une technique défensive qui consomme une barre de V-Gauge. Concrètement, c’est un petit pas en arrière qui rend invincible à toute attaque. Et il est possible de contre-attaquer automatiquement en effectuant un V-Shift-Break ou tenter de faire soi-même l’attaque de son choix (en prenant donc le risque de louper).

Le nouveau stage d’entrainement sera également offert à l’ensemble des joueurs avec cette mise à jour. Mais outre ces changements gratuits, ce jour marquera également la sortie du premier personnage de la nouvelle saison, Dan Hibiki. Le Maître du Saikyo garde son style très particulier qui prend même une nouvelle tournure grâce au V-System à base de cancels qui peuvent très bien se retourner contre lui.

Non, il n’y a pas de cross-over avec Stranger Things

Dan ne sera pas le seul personnage à rejoindre le casting le 22 février puisque le Season Pass donnera également droit d’utiliser Eleven. Il s’agit d’un petit bonus puisque c’est en réalité un personnage aléatoire. En début de match, il prendra ainsi l’apparence et la palette de coups d’un autre personnage et l’on ne pourra pas choisir ses V-Skills.

Rose sera la vraie deuxième combattante de la Saison 5 et Capcom a eu la bonne idée de présenter son gameplay sous forme de making-of en nous montrant le storyboard de son moveset puis la phase de capture de mouvement. On ne reviendra pas en détail sur son gameplay, résumé en anglais sur le blog officiel. Pas de date de sortie pour l’instant mais on sait au moins qu’elle n’arrivera pas seule.

En effet, elle sera accompagnée d’une nouvelle version de son terrain Marina of Fortune apparu dans Street Fighter Alpha 2. Rien sur Akira de Rival Schools ni même sur l’identité de l’ultime personnage de la Saison 5 mais Oro a tout de même fait une petite apparition en toute fin de présentation pour nous teaser un peu.

Le contenu des Season Pass

Oui, il faut parler du Season Pass au pluriel puisqu’il sera disponible en plusieurs versions. En plus du traditionnel Character Pass, Capcom proposera un Premium Pass qui comme son nom l’indique contiendra quelques avantages par rapport à la version de base.

Le Character Pass sera vendu 24,99€ et contiendra :

Les cinq personnages de la saison avec 8 color-swap chacun

Le personnage bonus Eleven

Cinq Battle Costumes

Six titres

Un thème de profil de joueur

Un thème PS4 ou un fond d’écran PC

Le Premium Pass sera lui vendu 39,99€ et contiendra :

Les cinq personnages de la saison avec 23 costumes color-swap chacun

Le personnage bonus Eleven

Deux terrains dont Marina of Fortune

26 costumes

100 000 Fight Money

Huit titres

Six thèmes de profil de joueur

Un thème PS4 ou un fond d’écran PC

Et sinon quoi d’autre Street Fighter V ?

On termine avec les informations plus annexes. On a eu droit à un rappel pour les finales du Capcom Pro Tour 2020 qui auront lieu les 20 et 21 février avec la promesse d’une surprise. On dira ce qu’on voudra de l’éditeur mais il a eu moins la bonne idée d’attendre la fin de son tournoi pour mettre à jour son jeu.

On note également une collaboration avec le DJ et producteur Steve Aoki et sa marque DIM MAK qui va commercialiser des vêtements Street Fighter et même une borne d’arcade bartop de Street Fighter II Champion Edition. Le musicien a également annoncé avoir fait son propre remix du thème de Ryu que l’on pourra découvrir la semaine prochaine lors des finales du Pro Tour.

Capcom a également rappelé l’annonce de ce matin avec la période d’essai gratuit du jeu sur PlayStation 4 jusqu’au 24 février ainsi que les promotions sur les différentes versions de Street Fighter V.

Street Fighter V est disponible sur PlayStation 4 – PC et entame donc l’ultime année de son support le 22 février 2021.