Street Fighter V montre Dan Hibiki en action

Refusant encore et toujours de laisser sa place, Street Fighter V a eu droit à sa présentation lors du Tokyo Game Show. Rien de particulier à retenir si ce n’est la première vidéo de gameplay pour Dan Hibiki dans cette version de Street.

On peut augmenter la portée du Gadoken !!!!!

Le trailer est bien sage et se contente d’enchaîner des exemples de coups. Mais on voit au moins que l’esprit du maître du style Saikyo sera respecté puisque ses deux V-Skills seront des provocations. Il rejoindra du casting cet hiver ce que l’on savait déjà depuis son annonce et celle de la nouvelle saison..

Street Fighter V est disponible sur PlayStation 4 et PC.