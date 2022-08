Steelrising nous fait visiter Paris au cours d’un trailer de gameplay et lance sa bêta fermée

C’est au début du mois de septembre prochain que Steelrising, l’action-RPG du studio français Spiders, débarquera sur PC et consoles new gen. Et celles et ceux ayant précommandé le titre, vont pouvoir bénéficié d’un aperçu manette en main avec le lancement de la bêta fermée en ce 25 août, conformément à l’annonce faite en juillet.

Deux niveaux pour se faire la main

Si vous faites partie de ces personnes, vous allez être en mesure de visiter les environnements « Saint Cloud » et « Les Invalides » et ainsi découvrir les mouvements, les builds, et les armes de Aegis, l’automate de Marie-Antoinette que l’on dirige dans cette aventure se déroulant dans Paris.

La ville se dévoile d’ailleurs dans un nouveau trailer de gameplay où l’on peut justement voir notre personnage principal à la lutte avec des ennemis redoutables. Ainsi, on aperçoit le Louvre, les Jardins du Luxembourg ou encore la Bastille, ravagés par les dégâts de la Révolution Française.

Steelrising sortira le 8 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series. Rappelons que nous avons eu l’occasion de faire un aperçu du jeu et d’interviewer Jehanne Rousseau, présidente et cofondatrice de Spiders.