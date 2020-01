Steam réalise un nouveau record de jeux publiés en une année

8302. C’est le nombre de nouveaux jeux qui sont arrivés sur Steam en 2019. Pas mal n’est-ce pas ? Si l’on parlait de la plateforme de Valve il y a quelques jours au sujet de son plus haut taux de joueurs connectés en même temps sur The Witcher 3, on revient sur une autre statistique, celles des nouveaux titres publiés sur la boutique.

Un nouveau record mais une progression ralentie

C’est grâce aux données de SteamSpy que l’on peut établir ce chiffre. Steam a donc accueilli plus de 8000 nouveaux jeux l’année passée, ce qui est ici un nouveau record pour Valve. Pour rappel, voici un peu les données des années précédentes :

2014 : 1689

2015 : 2657

2016 : 4412

2017 : 6343

2018 : 8227

2019 : 8302

Comme vous pouvez le remarquer, la progression est cependant un peu moins fulgurante que les années précédentes. Il faut dire que la boutique avait revu son système concernant l’acceptation de nouveaux titres, même si cela ne l’empêche pas d’accueillir une moyenne de quasiment 23 nouveaux jeux par jour. Oui, rien que ça.