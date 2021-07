Steam Deck : Valve évoque la compatibilité des jeux

Le Steam Deck a été dévoilé un peu plus tôt et il faut avouer que la question de la compatibilité des jeux reste très floue. Surtout vis-à-vis des jeux qui ne sont pas présents sur Steam ou que l’on aurait sur d’autres stores sans vouloir les racheter pour l’occasion. On fait le point en regroupant les différents textes du site officiel ainsi que les déclarations lors des interviews.

Steam Deck compatible en théorie ?

La machine de Valve utilise une nouvelle version de SteamOS (dérivée de Linux). Cela veut dire que dans sa version la plus basique, sans rien télécharger ou installer, il est possible d’utiliser l’ensemble des jeux compatibles avec la technologie Proton. Pour en savoir plus sur ce point, on vous recommande l’excellent site ProtonDB qui permet aux joueuses et aux joueurs d’indiquer ce qui tourne ou non.

Mais le Steam Deck ne se limitera pas qu’à cela et le site officiel indique dans sa FAQ : « Cela étant dit, Steam Deck est un ordinateur : vous pouvez donc y installer des logiciels et des systèmes d’exploitation tiers. ». On suppose que cela veut donc dire que cette version de SteamOS sera beaucoup moins fermée au téléchargement et à l’installation d’autres applications.

Et avec la possibilité d’ajouter d’autres systèmes d’exploitation, cela veut dire qu’il est donc possible par exemple d’installer une version de Windows. Cela pourrait en revanche apporter d’autres problèmes de compatibilité des pilotes qui auraient un impact sur le fonctionnement des jeux et des périphériques.

Et dans la pratique aussi ?

On passe à la partie plus concrète, l’interview vidéo des développeurs par IGN. On peut y voir notamment le navigateur Chrome installé sur le Steam Deck ce qui devrait permettre de pouvoir profiter des services de jeux en streaming tels que Stadia, GeForce Now mais surtout xCloud permettant de profiter du Xbox Game Pass.

A la question « Est-ce que cela fait tourner juste les jeux ou aussi d’autres types d’applications ? », les développeurs répondent que cela fait tourner à peu près tout ce qui tourne sur un PC. Le journaliste Ryan McCaffrey enchaîne donc un peu plus tard en demandant si cela concerne aussi le Microsoft Store ou l’Epic Games Store ce que les employés confirment une nouvelle fois.

Bref, le Steam Deck ne devrait pas être seulement la machine des jeux Steam mais si c’est un point particulièrement important pour vous lors de la décision de l’achat, on vous conseille plutôt d’attendre la sortie de la console pour avoir des informations plus concrètes. Mais pour les autres, Valve se montre assez clair sur ses intentions pour y aller en toute confiance.

Les précommandes ouvriront ce vendredi 16 juillet à 19h heure française et les premières livraisons de consoles auront lieu en décembre 2021.