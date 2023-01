Steam : Valve dévoile les 100 jeux qui ont rapporté le plus d’argent en 2022 sur la plateforme

Depuis quelques années, Valve tient à célébrer l’année écoulée en dévoilant quels ont été les jeux qui ont fait le plus parler d’eux, ou plutôt ceux qui ont imprimé le plus de billets verts. Plutôt que de dévoiler des meilleures ventes de l’année, l’entreprise a dévoile quels étaient les 100 jeux qui ont généré le plus gros chiffre d’affaires brut sur la plateforme, afin de comptabiliser les free-to-play et leur modèle économique différent de celui des jeux premiums.

Les free-to-play à la fête

Ces 100 jeux sont rangés dans quatre catégories différentes sans véritable classement préétabli au sein même de ces rubriques. On sait simplement que dans la catégorie Platine, on y retrouve les 12 jeux les plus rentables de 2022, tandis que la catégorie Or englobe ceux entre la 13e et 24e place, puis la catégorie Argent qui va de la 25e à la 50e place, et la Bronze qui termine le classement.

La liste des 100 jeux les plus fructueux de 2022 ne devrait pas étonner grand monde étant donné que l’on y retrouve des titres très populaires depuis des années, comme PUBG, Apex Legends ou DOTA 2, mais on peut néanmoins y trouver pas mal de nouveaux arrivants qui entrent directement dans la catégorie platine, comme Elden Ring ou Dying Light 2.

Voici les 12 jeux qui ont rapporté le plus gros chiffre d’affaires brut en 2022 sur Steam (classement aléatoire) :

Monster Hunter Rise

Elden Ring

Destiny 2

PUBG

Call of Duty: Modern Warfare II

Lost Ark

Counter-Strike: Global Offensive

Apex Legends

Dying Light 2

Naraka Bladepoint

DOTA 2

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Vous pouvez voir le classement complet en vous rendant sur la page dédiée de Steam.

Le Steam Deck varie les plaisirs

Dernier fait intéressant, on remarque aussi la présence d’un classement des titres les plus joués sur le Steam Deck, avec ici un seul free-to-play (MultiVersus). On retrouve dans les premières places :

Cult of the Lamb

Stray

MultiVersus

Vampire Survivors

Marvel’s Spider-Man Remastered

Cyberpunk 2077

Red Dead Redemption 2

Elden Ring

Persona 5 Royal

No Man’s Sky

Hades

The Witcher III

Là encore, vous pouvez retrouver le classement complet directement sur Steam.