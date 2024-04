Star Wars Outlaws : Même en possédant le jeu en physique, il faudra avoir accès à une connexion internet pour l’installer

Un blu-ray trop restreint pour cette galaxie

Les précommandes ont débuté hier suite à l’annonce de la date de sortie du jeu, ce qui a permis de découvrir la jaquette de Star Wars Outlaws. Un détail a attiré l’attention sur cette dernière, puisqu’on a pu y lire qu’une connexion internet était requise pour installer le jeu. Même avec la version physique. Une fois installé, le jeu devrait pouvoir être joué hors-ligne, fort heureusement.

Une pratique pas si étonnante puisque Ubisoft avait fait de même avec Avatar: Frontiers of Pandora, lui aussi développé par Ubisoft Massive. La justification derrière cela est souvent simple : un seul blu-ray ne peut pas contenir l’intégralité des données du jeu (qui doivent donc excéder les 100 Go), et le reste doit être téléchargé. Pour éviter ce problème, certains éditeurs insèrent un deuxième blu-ray contenant des données d’installation pour éviter d’avoir à forcer la connexion obligatoire, mais cette option n’a visiblement pas été retenue.

Ubisoft n’est pas le seul à recourir à cette pratique (on y avait eu droit avec un autre jeu Star Wars, à savoir Jedi: Survivor) et au fur et à mesure que les jeux demandent de plus en plus de ressources, tout cela pourrait peu à peu se démocratiser sur les très grosses productions. Ce qui pose des questions sur la préservation des jeux vidéo, dans la mesure où l’on ignore s’il sera toujours possible d’installer ces jeux dans 20 ou 30 ans, lorsque les services en ligne ne seront plus disponibles.

according to box art, internet is required to install Star Wars Outlaws https://t.co/3motsKn1L0 pic.twitter.com/n1UC0ZTWE3 — Wario64 (@Wario64) April 9, 2024

Star Wars Outlaws sortira le 30 août 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series.