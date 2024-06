Un périple sous le signe des mutants et des anomalies

Malgré toutes les galères du monde qu’a eu le studio GSC Game World à développer son jeu en paix à cause de la guerre en Ukraine qui continue de plus belle, STALKER 2 Heart of Chornobyl sortira bel et bien. Pour prouver qu’il est pratiquement prêt à sortir, le soft s’illustre avec un trailer qui nous en dit plus sur le soft.

Outre les quelques gunfights face à des ennemis peu recommandables ou encore les diverses anomalies que devra traverser notre héros à l’aide de divers gadgets dont une sorte de compteur Geiger, le titre nous proposera une histoire non linéaire. Vous y incarnez un stalker solitaire du nom de Skif qui devra tracer son chemin et son destin à travers différents factions dangereuses, des anomalies radioactives pas très accueillantes, ou encore divers mutants aussi puissants qu’hideux.

La proposition est séduisante pour le moment, et il ne lui manque plus qu’à confirmer notamment sur les différentes quêtes et les choix à conséquences que notre héros sera amené à faire au fil du jeu dans ce monde ouvert post apocalyptique. Qui plus est et c’est à souligner, STALKER 2 Heart of Chornobyl sera intégralement doublé en Ukrainien, et il semblerait bien que les doublages rien que sur le trailer offrent une qualité indéniable.

Pour rappel, STALKER 2 Heart of Chornobyl sortira le 5 septembre prochain sur PC et Xbox Series X|S.