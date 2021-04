Square Enix : Plusieurs entreprises seraient intéressées pour un rachat selon Bloomberg

L’année 2020 de Square Enix a été constituée de hauts et de bas, avec une section japonaise et mobile qui tiraient l’éditeur vers le haut, tandis que les productions occidentales comme Marvel’s Avengers ont fragilisé le bilan financier. Même si Square Enix se porte toujours très bien, de nombreux acquéreurs potentiels souhaiteraient mettre la main sur l’éditeur selon la branche japonaise de Bloomberg.

Following today's M&A rumors, Square Enix stock just went into the lunch break at the Tokyo Stock Exchange at +13.80%.

(It's 11:40am Friday here in Japan.)

And yes, that's a lot for such an already large company on a single day.

— Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) April 16, 2021