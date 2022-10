Square Enix Montréal change de nom et devient Onoma

Lorsque Embracer Group a racheté une majeure partie des studios occidentaux de Square Enix, il a aussi mis la main sur l’équipe que l’on nomme Square Enix Montréal, spécialisé dans les jeux mobiles comme Lara Croft GO ou Hitman GO. Vous vous doutez bien qu’il était difficile de conserver un tel nom maintenant que le studio a changé de propriétaire, et il aura fallu attendre quelque mois pour connaitre la nouvelle identité de cette équipe. Ne l’appelez donc plus Square Enix Montréal, mais Onoma.

La page Square Enix est définitivement tournée

Il aura fallu choisir parmi plus de 165 propositions de noms, mais c’est finalement Onoma qui sera le nouveau nom de Square Enix Montréal. Le studio confirme ce changement d’identité via son site officiel, qui a subi lui aussi de sacrés changements.

Avec ce changement et la nouvelle direction assurée par Embracer, le studio souhaite affirmer sa personnalité et nous promet de nouvelles choses à venir :

« Notre force a toujours été notre capacité à évoluer et à nous adapter. Notre changement de marque en tant que Studio Onoma est une transformation de plus que nous sommes heureux et heureuses d’entreprendre. Notre nouvelle identité de marque servira à chapeauter de multiples produits, programmes et initiatives, chacun ayant une personnalité distincte. Nous avons créé la marque Studio Onoma pour qu’elle soit flexible et nous permette de nous projeter dans l’avenir, de rejoindre de multiples publics et de nous développer avec le marché. »

On attend maintenant de connaître les futurs projets du studio.