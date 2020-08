Sports Story : La suite de Golf Story est repoussée à une date indéterminée

Trois ans après le génial Golf Story, Sidebar Games comptait bien remettre le couvert pour un second volet, faisant évoluer la recette en proposant plus d’activités que dans le premier. Malheureusement, alors qu’il était initialement prévu pour cette année, plus précisément pour la mi-2020, Sports Story prendra finalement du retard.

Une nouvelle qui sent mauvais

Golf Story c’était un peu la grosse surprise de la rentrée 2017 sur Nintendo Switch. Exclusivement disponible en dématérialisé (excepté pour les petits chanceux ayant pu mettre la main sur une boite de chez Limited Run), ce RPG axé sur le sport empruntait beaucoup aux Mario Tennis et Mario Golf de la Game Boy Advance. Deux jeux excellents, à la composante jeu de rôle bien fichue. Alors évidemment, lorsque Sidebar Games annonça une suite, nommée Sports Story, les amoureux du premier sautèrent de joie.

Alors qu’il était censé sortir à la mi-2020, selon l’eShop de la Switch, Sports Story a finalement été repoussé. Et la mauvaise nouvelle, outre ce report, c’est qu’il ne dispose désormais plus d’aucune période de sortie. Un détail anodin, d’un certain point de vue, mais qui pourrait indiquer de réels problèmes dans son développement. Avec la crise à laquelle nous faisons tous face cette année, nous ne sommes donc pas à l’abris que le titre finisse par être purement et simplement annulé.

En attendant d’en savoir plus à ce sujet, et en espérant que ces hypothèses soient infondées, nous vous invitons à vous intéresser à Golf Story. D’autant qu’il est en ce moment même en promotion, à 7,49 euros sur l’eShop.