Spike Chunsoft reprend l’édition de la série Danganronpa en occident

Développé par Spike Chunsoft au Japon, l’excellent série Danganronpa était cependant publiée par NIS America dans nos contrées occidentales. Un contrat de longue date, qui permettait au studio nippon de profiter des connaissances de localisation de l’entreprise internationale. Cependant, cela va prochainement changer pour la franchise de Monokuma.

Des titres retirés sur PlayStation Vita

La semaine passée, NIS America avait annoncé le retrait de plusieurs jeux Danganronpa du PlayStation Store de la PS Vita. Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls, Danganronpa: Trigger Happy Havoc, Danganronpa 2: Goodbye Despair et Danganronpa V3: Killing Harmony vont successivement disparaître de la boutique entre le 31 août et le 25 septembre

La raison est maintenant connue (et logique) : Spike Chunsoft va reprendre la publication de ses titres en occident. Ces derniers avaient commencé à prendre en charge la localisation occidentale lors des portages PC de la franchise.

Pour l’instant, nous n’avons pas plus d’informations sur ce qui va en découler. On suppose que lesdits titres feront leur retour sur le PlayStation Store après la finalisation du processus. Pour ce qui est des futurs titres de Spike Chunsoft, espérons que cette auto-édition permettra de relancer l’engouement autour des traductions françaises.