Spider-Man Miles Morales aura droit à son préquel et à son artbook

Attendu comme l’un des hits de fin d’année du côté de l’écurie PlayStation, Spider-Man Miles Morales a sujet à moult débats ces derniers temps, notamment à cause du remaster de Marvel’s Spider-Man inclus en bundle avec son édition Ultimate. Cette fois-ci, Insomniac Games annonce de bien meilleures nouvelles, avec la parution de deux livres pour leur futur jeu.

Excited for Miles Morales to star in his own video game? 🕸️ Here's your look at the official prequel novel before the game drops, and go beyond the game into its development with the official art book post launch. #BeGreater #BeYourself #MilesMoralesPS5 pic.twitter.com/CY2wMIU2h1

— Marvel Games (@MarvelGames) October 7, 2020