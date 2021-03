Le SpeeDons, organisé par Mister MV, commence aujourd’hui à 17 heures

Vous vous rappelez certainement du Z Event, un événement communautaire organisé par Mister MV, qui a permis de récolter 5 724 377 euros pour Amnesty International il y a quelques mois grâce à la mobilisation de nombreux streamers et des dons des spectateurs. Le SpeeDons a aussi pour vocation de récolter des fonds pour une association, mais avec un programme quelque peu différent.

Un nouveau week-end caritatif

Cette fois-ci, le SpeeDons va recueillir des dons pour Médecins du Monde, en organisant un week-end de stream sans interruption de 55 heures. Le concept diffère du Z Event dans la mesure où tous les streams proposés seront concentrés autour du speedrun, et ce pour différents jeux.

On y retrouvera alors des titres variés comme Sekiro: Shadows Die Twice, Hades, Katana Zero, Celeste ou encore Super Mario Odyssey, le tout avec des runners expérimentés qui vont tenter de venir à bout de ces jeux le plus rapidement possible. On retrouvera tout un panel de présentateur afin de nous expliquer ce qu’il se passe à l’écran, comme Mister MV justement, Hugo Délire, DamDam Live et bien d’autres.

Le planning est à retrouver sur le site officiel du SpeeDons, et le lancement est prévu pour aujourd’hui à 17 heures sur Twitch, soyez-donc au rendez-vous si vous souhaitez soutenir l’événement.