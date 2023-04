Space Prison : Un jeu de survie futuriste avec des combats au tour par tour annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series

Des vétérans et de jeunes talents à la tête du projet

Présenté comme un jeu de survie futuriste incluant notamment des combats au tour par tour, il prend place dans une prison intergalactique de haute sécurité située au fin fond de l’univers qui rassemble des créatures extraterrestres coupables et innocentes sous la juridiction d’une intelligence artificielle. Prenant les traits d’un(e) de ces détenu(e)s, le joueur ou la joueuse sera amené(e) à percer les secrets de cet étrange établissement et du prisonnier de légende qui s’en serait échappé par le passé dans le seul but de retrouver sa liberté.

Selon les développeurs, « Space Prison propose des personnages cosmiques à la morale plus que douteuse, chacun doté de ses propres capacités spéciales ainsi que des armes et des équipements pouvant être fabriqués et améliorés. Dans la prison, les joueurs doivent choisir quel gang rejoindre. Chaque gang propose des mécaniques et un style de jeu différents ainsi que sa propre planque secrète. Le jeu propose également des mécanismes de personnalisation de cellule. Les joueurs pourront collecter des déchets afin d’améliorer leurs meubles peu originaux, construire des sièges bancals ou encore créer des rangements secrets derrière des posters. De quoi se créer un vrai attirail de détenu rebelle. »

Concernant Wooden Alien, il s’agit d’un studio dirigé par Barbara Wiszyńska-Kubit et Hubert Kubit, une directrice artistique et un game director ayant déjà plusieurs années d’expérience dans le monde du jeu vidéo. Quant à l’équipe de développement, elle est constituée de vétérans et de jeunes talents de l’industrie qui ont déjà travaillé sur des productions comme The Witcher 3: Wild Hunt et Dying Light.

Space Prison arrivera à une date encore non communiquée sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.