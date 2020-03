Une nouvelle semaine démarre et c’est le moment de faire le point sur ce qui arrive. Il faut dire que le mois de mars est particulièrement riche et les prochains jours ne vont pas déroger à la règle. Du RPG, de la poésie, du combat, voici ce qui vous attend cette semaine.

Quelles sont les sorties jeux du 9 au 15 mars 2020 ?

Ori and the Will of the Wisps (PC, One) – 11 mars

Probablement la sortie la plus importante de la semaine. La suite de Ori and the Blind Forest s’intitule Ori and the Will of the Wisps et se situera directement après. On y retrouve une aventure onirique, touchante et magnifique avec de nombreuses nouveautés : une composante RPG plus prononcée, avec des quêtes annexes, de nouvelles compétences, de nouvelles choses à faire mais aussi un personnage principal encore plus dynamique.

Bless Unleashed (One) – 12 mars

Pas très communicant, Bless Unleashed arrive pourtant bien sur Xbox One cette semaine. Situé dans le même univers que le MMO Bless sorti sur PC, il s’agit cependant d’un titre complètement annexe et développé par un autre studio. Ce RPG massivement multijoueur propose un postulat de base assez classique : du PvP, du PvE, des instances à faire à plusieurs joueurs ou des monstres dans les zones libres.. reste son gameplay très axé sur les combos qui devraient le démarquer.

Nioh 2 (PS4) – 13 mars

Après le succès du premier Nioh, la Team Ninja s’est décidé à en proposer une suite. Ou plutôt un préquel, vu que l’histoire se déroulera avant. Nioh 2 vous proposera d’incarner votre propre personnage et il ne devrait pas révolutionner la recette. Plus complet, mieux équilibré, encore plus impressionnant, ce nouveau Nioh ne devrait pas bouleverser sa formule mais juste la perfectionner.

Granblue Fantasy Versus (PC) – 13 mars

La date du 13 mars est décidément bien riche et ce sera au tour de Granblue Fantasy Versus de débouler également. Par contre, pas totalement, puisqu’il s’agit ici uniquement de sa sortie PC, la version PlayStation 4 n’arrivant que le 27 mars dans nos contrées occidentales. On a ici un jeu de combat 2D avec une DA fort bien sympathique et l’on vous en reparlera très prochainement.

My Hero One Justice 2 (PC, PS4, One, Switch) – 13 mars

Après un premier volet sympathique sans être exceptionnel, My Hero One’s Justice revient avec un autre épisode. Il s’agit d’un jeu de combat mais contrairement à Granblue Fantasy Versus, ici, cela se joue en 3D et nous sommes bien plus axé arcade. Les affrontements se jouent en 3vs3 et l’on y retrouvera de nouveaux personnages et un nouveau tronçon de l’histoire qui se situe jusqu’à l’arc Overhaul.

Promo My Hero : One's Justice 2 pour PS4 - Acheter sur Amazon Revivez les scènes les plus iconiques de l’anime; Utilisez des alter explosifs avec vos personnages préférés

Langrisser I & II (PC, PS4, Switch) – 13 mars

On part maintenant sur une compilation HD mais pas des moindres : il s’agit d’une collection regroupant Langrisser I & II avec des versions remasterisées. Il s’agit de jeux de rôle stratégiques qui, en leur temps, étaient de parfaits rivaux à la franchise Fire Emblem. On est donc sur quelque chose de très similaire, où l’on devra gérer plusieurs héros à travers des combats tactiques.

Dans les autres sorties à noter pour ces prochains jours, on peut évoquer la prochain saison de Destiny 2, l’arrivée de Dead or School sur PS4 et Switch ou encore les indépendants The Black Masses et Neon City Riders.