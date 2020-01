L’année 2020 a maintenant bien démarré. Après une semaine marquée par les sorties de Dragon Ball Z Kakarot et Tokyo Mirage Sessions sur Switch, voici que d’autres titres sont à retenir. Certes, pas de grosses productions à l’horizon mais il devrait y avoir quelques bonnes trouvailles comme l’arrivée d’un Pokémon-like en accès anticipé.

Quelles sont les sorties jeux du 20 au 26 janvier 2020 ?

Temtem (PC en early) – 21 janvier

Très justement comparé à Pokémon, Temtem est un titre issu d’une campagne de financement participatif. Il sort pour le moment uniquement en accès anticipé sur Steam, mais sa version définitive est également prévue sur PlayStation 4, Xbox One et Switch. C’est simple, on est plongé dans un univers fantastique dans un RPG où il faudra capturer des créatures. Cependant, une dimension MMO vient s’ajouter puisque l’on pourra jouer avec d’autres joueurs.

Kingdom Hearts III: Remind (PS4) – 23 janvier

Un an après sa sortie initiale, Kingdom Hearts III va accueillir son tout premier DLC solo. Estampillé ReMind, celui-ci apporte pas mal de contenus avec une dizaine de boss supplémentaires, de nouvelles choses à faire et surtout, un nouveau morceau scénaristique qui mettra en lumière certains aspects. On notera qu’une mise à jour gratuite arrivera le même jour et que la sortie sur Xbox One n’est prévue que pour le 25 février.

L’oeuvre de Robert Kirkman aura droit à une nouvelle adaptation en jeu vidéo avec The Walking Dead: Saints & Sinners, un titre à destination des casques de réalité virtuelle. D’abord prévu sur HTC Vive et Oculus avant son arrivée sur PlayStation VR plus tard dans l’année, on a là un jeu de survie à la première personne où il faudra crafter et bien sûr, tuer des zombies.

Rugby 20 (PC, PS4, One) – 23 janvier

Après un épisode 18 pas loin d’être catastrophique, Eko Software revient avec Rugby 20, un jeu de rugby. On y retrouvera 20 équipes nationales avec plusieurs éléments sous licences officielles et plusieurs modes de jeu jouables, notamment en ligne où l’on pourra affronter d’autres joueurs.

 

Bien sûr, ce ne sont pas les seules sorties de la semaine. D’autres arrivées, peut-être un peu moins notables, sont également à souligner, comme le premier DLC de Shenmue III ou encore l’arrivée de Frostpunk: Le dernier automne. Suivez-nous bien sûr pour ne louper aucune actualité majeure.