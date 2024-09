Pour faire de la place dans les rayons

C’est le constructeur lui-même qui s’occupe du reconditionnement des machines ici, afin d’avoir une remise à zéro la plus propre possible pour que la console paraisse comme neuve. Les PS5 reconditionnées sont en vente depuis quelques temps dont sur le site PlayStation Direct, seulement pour la première version de la console, dans son modèle standard (avec lecteur de disque). La PS5 Digitale devrait aussi avoir droit au même traitement dans un futur proche.

Vous trouverez ici le même contenu que sur une PS5 Standard, si ce n’est que la console et la DualSense sont reconditionnées, donc pas neuves mais retravaillées, nettoyées et réparées pour assurer un bon fonctionnement durable, avec une garantie constructeur d’un an. Le prix est donc revu à la baisse ici : comptez 449,99 € pour vous procurer une PS5 reconditionnée sur le site officiel de Sony.

Une différence de prix qui semble malgré tout être un peu faible compte tenu qu’il s’agit là du premier modèle (et non de la Slim), mais au moins, on évite le gaspillage et la course à la production. Sony cherche sans doute à écouler son stock pour que la Slim prenne complètement le relais, et ce avant l’arrivée de la PS5 Pro sur le marché.