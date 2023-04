Sony promet d’apporter le même niveau de soin aux séries TV Horizon et God of War que pour The Last of Us

Deux séries importantes pour PlayStation Productions

C’est Asad Qizilbash, le directeur de PlayStation Productions, qui a affirmé cela sur le podcast officiel PlayStation. Il indique que le même niveau de soin sera accordé à ces séries pour qu’elles respectent les jeux de base tout en creusant un peu plus le développement de certains personnages :

« On va raconter l’histoire du jeu parce qu’on le peut, parce que c’est une série et que nous avons donc le temps de le faire. Nous n’essayons pas de la compresser dans un film de deux heures. Vous allez retrouver l’histoire du jeu, mais nous allons également trouver des opportunités d’aller plus loin et d’explorer d’autres personnages afin de mieux construire l’univers, ce que vous ne pouvez pas faire dans le jeu à cause de la manière dont il est construit. C’est la chose la plus excitante pour moi ; les fans vont adorer parce qu’ils vont voir ce jeu prendre vie, mais il y aura aussi beaucoup de nouvelles choses comme ce qui a été fait avec The Last of Us. »

Une bonne nouvelle, même si l’on rappellera que le niveau de qualité de The Last of Us tient aussi au savoir-faire de HBO, contrairement à la série Horizon qui sera diffusée sur Netflix et God of War sur Amazon Prime Video. N’ayons donc pas trop d’attentes, même si on espère avoir droit à des séries de qualité.