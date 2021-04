Sony : Le PlayStation Plus Video Pass est une réalité, mais seulement en Pologne pour l’instant

Sony avait surpris son monde hier lorsque un service supplémentaire pour le PlayStation Plus avait fuité sur le site polonais de la marque. Ce leak se confirme aujourd’hui avec une officialisation de la part de Sony, qui dévoile le PlayStation Plus Video Pass, mais qui est seulement disponible pour la Pologne pour l’instant.

Un service en phase de test

Ce service est même en phase de test là-bas, comme Nick Maguire, vice-président de Sony Interactive Entertainment, le confirme au site Spider’s Web (relayé par VGC). Le PlayStation Plus Video Pass donnera accès à une vingtaine de films et de séries Sony Pictures, et renouvellera son catalogue tous les trois mois.

Il indique alors que le service va d’abord être testé en Pologne pour recueillir de nombreuses données, avant de se décider si un lancement plus généralisé aura lieu ou non. Maguire indique alors jauger l’intérêt des joueurs et le contenu vidéo qu’ils vont regarder.

Lancer cela à une échelle mondiale est forcément compliqué et demande de la préparation, notamment pour la branche française de Sony qui devra se heurter à la chronologie des médias. On attend donc maintenant de savoir si les joueurs Polonais seront contents de ce service ou non avant de voir si on a envie de le voir débarquer chez nous.