Sony a malencontreusement fait fuiter un nouveau service : le PlayStation Plus Video Pass

Le PlayStation Plus, le service de Sony par abonnement pour jouer en ligne et profiter d’offres spéciales (comme des jeux gratuits tous les mois), va apparemment évoluer si l’on en croit une fuite du site officiel PlayStation polonais.

PS Plus Video Pass

Le PlayStation Plus Video Pass est donc la potentielle prochaine évolution du PS Plus si l’on croit cette fuite. La nouvelle est rapportée par le site videogameschronicle, en effet l’article posté sur le site officiel PlayStation polonais a rapidement été supprimé (mais heureusement une capture d’écran a pu être faite avant). On imagine donc une malheureuse bourde de la part de Sony. On peut donc lire ci-dessus :

“Un nouvel avantage est désormais disponible durant une période limitée sur PlayStation Plus… PS Plus Video Pass est un service d’essai se déroulant du 22 avril 2021 au 22 avril 2022. L’avantage de l’abonnement est disponible pour les utilisateurs du PS Plus en Pologne ».

Cela ne nous dit pas exactement de quoi il en retourne, cependant on imagine une sorte de service supplémentaire permettant de voir des films sur une période limitée. Sur la capture d’écran, on peut en effet voir les films : Venom, Bloodshot et Retour à Zombieland. Tous les trois sont d’ailleurs produits par Sony Pictures. On ne sait pas non plus si ce « Video Pass » s’appliquera dans le reste du monde ou uniquement à quelques pays comme la Pologne donc.

Au vu des dates énoncées, nous devrions en savoir plus très prochainement. Cela pourrait donc être la première réplique de Sony face au Xbox Game Pass qui est de plus en plus populaire parmi les joueurs. Sony pourrait donc utiliser le cinéma pour ajouter une sorte de plus-value au PS Plus.