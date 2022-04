Sony et Nintendo changent les règles d’auto-renouvellement du PS Plus et du Nintendo Switch Online

Sony compte prochainement donner un coup de jeune à son PS Plus avec l’arrivée de gros changements pour le service, qui va désormais englober le PS Now et qui va être divisé en trois paliers. Mais en plus de toutes ces modifications, le constructeur va aussi devoir mettre ses conditions d’utilisation à jour pour son service, tout comme Nintendo et son Nintendo Switch Online, suite à une enquête de la CMA (Competition and Markets Authority).

Qu’est-ce qui change pour le PS Plus et le Nintendo Switch Online ?

GameIndustry.biz révèle que la CMA a enquêté sur les deux constructeurs à propos des règles du renouvellement automatique sur les deux services en ligne, et suite aux résultats de ces recherches, Sony et Nintendo ont accepté de faire quelques changements dans leurs règles.

Tout d’abord, pour le PS Plus, une nouvelle mesure obligera Sony à contacter les abonnés de longue date n’ayant pas utilisé le service pendant un temps afin de leur rappeler qu’ils peuvent annuler leur abonnement. Si ces personnes continuent de payer l’abonnement, tout en ne s’en servant pas, Sony devra arrêter les paiements.

Chez Nintendo, lorsqu’un utilisateur se procurera un abonnement Nintendo Switch Online, le renouvellement automatique ne sera désormais plus activé par défaut. Il faudra l’activer soi-même dans les paramètres.

Ces changements interviennent après ceux du Game Pass chez Microsoft, qui devait rendre les informations de son service plus claires pour les utilisateurs. Avec ces mesures, la CMA entend lutter contre des pratiques qui pourraient nuire aux consommateurs :

« L’annonce d’aujourd’hui conclut donc nos investigations sur le secteur des jeux vidéo en ligne. Les entreprises d’autres secteurs qui proposent des abonnements à renouvellement automatique devraient revoir leurs pratiques pour s’assurer qu’elles sont conformes à la législation sur la protection des consommateurs. »

Une bonne nouvelle pour le public, qui aura désormais moins de chances de se faire avoir tous les mois avec le paiement d’un service qu’il n’utilise plus.