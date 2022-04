Sony vient de créer une équipe chargée de la préservation des jeux pour PlayStation

Au fur et à mesure que les générations avancent, le risque de voir une certaine partie des jeux uniquement sortis en dématérialisé augmente. On l’a bien vu chez PlayStation, avec des jeux possédant mystérieusement des dates d’expiration, mais aussi avec les stores PS3 et PSP qui ferment peu à peu leurs portes, rendant alors de nombreux jeux inaccessibles. Et si le nouveau PlayStation Plus compte combler un peu cette perte en rendant accessible une bibliothèque de plus de 700 jeux en provenance de toutes les générations, cela ne suffira pas. Mais Sony semble prêt à réagir face à ce problème, notamment via la constitution d’une équipe dédiée rien qu’à ce domaine.

Today is my first day as a Senior Build Engineer at @PlayStation, working as one of their initial hires for the newly created Preservation team!

Game Preservation was my first career passion, so I'm ecstatic that I get to go back to those roots 😊

— Garrett Fredley (@SomeCronzaGuy) April 25, 2022