Sons of the Forest : Un nouveau report et une sortie désormais prévue en octobre sur PC

Prévu initialement pour sortir en 2021 avant d’être repoussé au 20 mai 2022, Sons of the Forest, le jeu d’horreur et de survie développé et édité par Endnight Games, est malheureusement victime d’un nouveau report puisque sa fenêtre de lancement a été décalée de plusieurs mois. Le titre n’est désormais pas attendu avant octobre 2022 sur PC.

Hey Everyone,

Over these past few weeks, we have realized that our May 2022 release date for Sons Of The Forest was overly ambitious. To be able to deliver our vision of the next step in survival games, we’ve decided to move our release date to October 2022

The team at Endnight pic.twitter.com/R9xRCUbtIt

— Endnight Games (@EndNightGame) March 25, 2022