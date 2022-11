Sonic Frontiers : Un nouveau trailer avec quelques boss et des gros combats

La communication autour de Sonic Frontiers s’emballe. Moins d’une semaine avant la sortie du titre, SEGA accélère son rythme concernant le marketing autour du jeu, avec la présentation d’un prologue façon court-métrage d’animation centré sur le personnage de Knuckles et la publication d’un nouveau trailer, qui vient tout juste d’être mis en ligne et qui met l’accent sur les ennemis que Sonic va devoir affronter.

Encore plus d’action dans la dernière bande-annonce

Cette nouvelle bande-annonce ressemble à s’y méprendre à un gros trailer de lancement, mais elle nous est présentée comme une vidéo qui met en avant les combats de boss, qui seront a priori nombreux dans Sonic Frontiers.

Plus que jamais, on veut nous montrer que Sonic, c’est du serious business maintenant, avec notre hérisson bleu qui colle des reprises de volée en pleine face et qui fait le poseur, jusqu’à une grosse confrontation avec un titan colossal (pas celui d’un certain manga, un autre).

Il ne reste plus que quelques jours avant de vivre cela en jeu, puisque Sonic Frontiers sortira le 8 novembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver notre interview de Īzuka Takashi de la Sonic Team pour en apprendre plus sur le jeu.