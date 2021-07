Sonic (2022) : Takashi Iizuka admet que le jeu a été annoncé de manière « un peu prématurée »

Teasé lors du Sonic Central diffusé en mai, le prochain jeu Sonic prévu pour 2022 sur PC et consoles que certaines personnes appellent déjà « Sonic Rangers » espère marquer un tournant pour la licence. A part ça, on ne sait pas grand-chose, ce qui frustre énormément les fans qui en attendaient plus de cette annonce faite à l’occasion du 30ème anniversaire du célèbre hérisson bleu.

Interrogé par le site japonais 4Gamer et dont les propos ont été traduits en partie par Nintendo Enthusiast, le patron de la Sonic Team, Takashi Iizuka, a admis que ce nouvel opus avait été officialisé de manière « un peu prématurée » tout en réitérant le fait d’avoir voulu rassurer les fans au cours de l’événement organisé par SEGA il y a deux mois comme il l’avait expliqué en juin dernier.

Un symbole dont la signification reste encore bien mystérieuse

Pendant l’interview, Takashi Iizuka n’a pas échappé à une question concernant le mystérieux symbole visible dans le teaser vidéo. Que signifie-t-il ? Voici la réponse du développeur : « C’est quelque chose de symbolique qui apparaît dans le jeu mais le sens reste un secret. Cependant, je dirai que ce n’est pas quelque chose que l’on pourrait comprendre par déduction. Nous finirons par partager plus de détails à ce sujet, alors veuillez patienter un peu plus longtemps. »

En attendant d’en apprendre davantage, rappelons que le prochain titre Sonic sera disponible en 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.