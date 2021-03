Song in the Smoke : un jeu de survie en VR prévu pour 2021 sur PS VR

Song in the Smoke est le deuxième jeux en réalité virtuelle présenté lors du petit événement Sony dédié à la VR après DOOM 3 VR Edition. Un tout autre registre ici avec un jeu de survie qui vous amènera au cœur de la forêt.

Terrain hostile

Sans aucune ressource au départ, vous devrez rapidement vous fournir en armes et nourriture afin de survivre aux nombreux dangers peuplant la forêt. Tirez à l’arc et abattez des animaux pour survivre, récoltez des herbes et autres plantes afin de vous créer des remèdes contre les maladies, préparez du bois pour établir votre camp avant la tombée de la nuit sont autant de tâches à accomplir dans Song in the smoke.

La nuit sera dangereuse, comme elle l’était lors du temps de nos ancêtres, et il vous faudra, en plus de votre torche, une bonne dose de courage pour arpenter l’environnement sans vous faire prendre en chasse par les nombreux prédateurs.

Il sera possible de tomber, entre autres, sur des lions de plus de 200 kilos au cours de votre périple vers un arbre mystérieux et gigantesque qui vous apparait lors de visions provoquée par un chaman venu d’un autre monde.

Le titre sera disponible sur PlayStation 4 ainsi que sur PlayStation 5 dans le courant de l’année 2021 sans plus de précision supplémentaire.