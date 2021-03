DOOM 3 VR Edition s’annonce sur PlayStation VR par le biais d’une bande-annonce et sortira en mars

C’est avec une bande-annonce de moins d’une minute que DOOM 3 VR Edition s’est annoncé sur la chaine et le blog de PlayStation. Une bonne nouvelle alors que Sony a annoncé travailler sur le PS VR 2 il y a quelques jours.

Immergez-vous en plein cauchemar

La réalité virtuelle n’est pas abandonnée chez Sony et les utilisateurs du premier casque PS VR auront la possibilité de se plonger dans l’enfer de DOOM 3 VR Edition à partir du 29 mars 2021. Le titre contiendra DOOM 3 ainsi que ses extensions Resurrection of Evil et The Lost Missions dans des environnements travaillés spécialement pour la réalité virtuelle.

Le descriptif du blog promet 15h de jeu, une immersion renforcée grâce à l’indication de la santé ou des munitions restantes directement sur votre poignet. Il sera également possible de faire volte-face instantanément afin de coller à la dynamique du jeu, en espérant que cette feature ne rendent pas malade les plus sensibles à la VR.

Vous pourrez vous battre contre des hordes de démons dans un bâtiment de l’UAC sur Playstation 4 ainsi que sur PlayStation 5 grâce à la rétrocompatibilité.