Après avoir fini le chapitre 1 et passé une courte cinématique, où vous vous retrouvez dans une sale situation, vous voici arrivé dans le chapitre 2 de Resident Evil 4 Remake. Vous venez de faire la connaissance avec un ennemi peu recommandable et que vous allez croiser plus d’une fois durant votre aventure. Même constat concernant Luis Sera, qui en tout début de chapitre va s’enfuir et vous abandonner dans votre cellule.

Récupérer son équipement

Vous allez donc commencer ce nouveau chapitre sans votre équipement. Vous serez donc invité à jouer du couteau dans un premier temps. Pas de craintes concernant vos armes, votre mallette se trouve non loin de votre cellule. Cette phase servira de tutoriel sur la façon de manier votre arme de corps-à-corps. Frayez vous un chemin et venez à bout des quelques ennemis à mains nues donc.

Une fois au bout du couloir, vous allez devoir activer une manivelle jaune qui permettra de lever la porte où se situe votre équipement. Il faudra alors tourner à fond la commande jaune et courir jusqu’à la porte avant qu’elle ne se referme. Une fois dedans, vous pourrez reprendre l’ensemble de vos armes et accessoires.

Dirigez-vous vers la porte où un homme très important pour la suite vous fait signe de venir. Cet homme c’est le marchand d’arme, qui vous proposera d’acheter ou revendre vos équipements. Mais aussi de revendre vos trésors ou même d’échanger vos Spinelles. On vous conseil de lire notre astuce sur comment gagner plus d’argent dans Resident Evil 4 Remake. Le marchand vous servira aussi d’endroit pour valider vos requêtes, n’hésitez pas à jeter un œil à notre guide dédié à l’emplacement des requêtes.

Rencontre avec le marchand

Empruntez ensuite le chemin derrière le marchand pour vous rendre à une zone infesté de mutants. Dans cet endroit, de longues minutes de combat vous attendent, n’hésitez pas à bien faire le tour pour ramasser des munitions et divers objets intéressants. Servez-vous aussi des décors comme les bidons explosifs, ou même les dynamites dans les mains de vos adversaires.

Lorsque vous aurez nettoyé la zone, il faudra récupérer l’emblème hexagonal qui vous permettra d’ouvrir la porte menant à la suite de votre aventure. Celle-ci se trouve en haut des plateformes en bois face à vous lors de votre arrivée. Pour y accéder, il y a une échelle dans la maison permettant de monter sur le toit de celle-ci. L’emplacement exact de la pièce hexagonale se trouve ici (voir images ci-dessous).

Ouvrir la porte

Vous allez devoir ensuite faire demi-tour, mais la porte s’est refermée entre-temps. Pour l’ouvrir, vous devez monter le long de la falaise où se trouve une manivelle tout en haut. Celle-ci permettra d’ouvrir la porte et retourner en direction du marchand. En face de celui-ci se trouve un emplacement pour mettre votre emblème hexagonal. Il faudra bien le placer et le tourner face au mur pour valider et ouvrir la porte.

La suite sera un long couloir dans lequel vous aurez à affronter quelques ennemis sur la route. Au bout d’un moment, vous serez confronté à un homme armé d’une tronçonneuse, que vous avez déjà vu auparavant dans le village précédent. On vous conseil d’utiliser la mine derrière lui pour infliger quelques dégâts supplémentaires. Il vous suffit de passer en-dessous en vous accroupissant et de le laisser venir dessus.

Solution Illuminados 4:3 (cadenas symbole)

Vous voilà désormais arrivé au manoir du chef du village. Dans cette petite maison bien charmante vous attend une petite énigme. La porte à l’étage est fermée avec un verrou plutôt original, et ce qui permet de l’ouvrir se trouve dans l’armoire de la cuisine au rez-de-chaussée. Seulement, cette armoire est fermée avec un cadenas composé de symboles. Pour comprendre cette énigme, il faut aller consulter le livre Illuminados 4:3 dans le couloir de l’étage. Chaque mot en vert (Récolte, cochon, enfant) est en réalité un symbole du cadenas. La solution se trouve en images juste ci-dessous.

Le vieux fermier, sa meilleure récole

Le porcher fluet, son plus gros cochon

La vieille femme démunie, son enfant bien-aimé

Une fois que vous avez obtenu la bille de cristal, rendez-vous à l’étage. Placez cette bille sur la porte et tentez de reproduire le symbole en or. Le symbole à la fin de la manipulation doit ressembler à l’image ci-dessous pour pouvoir ouvrir la porte.

Une fois dans la chambre, vous allez devoir fouiller le bureau. Dans le tiroir se trouve la clé de l’insigne qui vous permettra d’ouvrir les différents autels sur la carte. Vous avez déjà dû surement en croiser, n’hésitez pas à y retourner pour récolter vos récompenses. Si vous souhaitez connaître l’ensemble des emplacements des trésors, rendez-vous sur notre guide dédié.

Pour retrouver l’ensemble de nos astuces et guides, rendez-vous sur notre guide complet de Resident Evil 4 Remake. Revenez à l’index de la soluce principale pour la solution des autres chapitres.