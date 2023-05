Sidon Du Domaine Zora

La quête principale autour de Sidon va faire intervenir énormément de quêtes annexe et cela commence dés votre arrivée au Domaine Zora.

La statue couverte de vase

Que de nostalgie, vous voilà de retour au domaine Zora mais celui-ci a changé et est couvert de vase. En arrivant à la grande place, vous apercevez une Zora verte. Parlez-lui et visez la statue avec votre arc en liant une flèche à un fruit d’eau (vous en trouverez en abondance autour du domaine Zora). Yona vous invite à aller voir ce brave Sidon.

Direction le marqueur pour aller à sa rencontre. Une fois sur place, terminez d’abord le Sanctuaire Ihe Na afin d’avoir un point de téléportation, vous en aurez souvent besoin ici. Sidon vous indique qu’il doit rester à son poste pour purifier la vase, il faut donc enquêter de votre côté pour en savoir plus sur la situation. Direction le lac Toto pour trouver Jitato.

La gravure cassée

Le Lac Toto se situe juste au nord-ouest de votre position. Il peut être difficile à voir sur votre carte étant donné que l’eau en est contaminée et donc verte.

Vous verrez une petite grotte juste à côté du lac. Parlez à Jitato et aidez-le à réparer la gravure en prenant le morceau manquant et en le plaçant sur le mur. Celui-ci se trouve juste à l’entrée de la grotte sur votre gauche. Utilisez de nouveau un fruit d’eau pour retirer la vase.

La piste vers le ciel

Avec cette nouvelle quête, une grosse énigme vous attend : “Dans cette goutte, décoche une flèche marquée du gage royal et l’emplacement de la passerelle d’eau te sera révélé.” Il va falloir effectuer plusieurs étapes pour la résoudre. Commençons par le gage royal. Retournez au domaine Zora et dirigez-vous vers le trône. Vous voyez 3 enfants évoquer une cachette secrète, seulement ils n’en parleront pas en votre présence. Il faut donc ruser. Allez à la salle juste en dessous et utilisez infiltration pour sortir en étant caché par le trône. Vous pouvez maintenant les écouter en douce.

Vous devez chercher une porte secrète dans une chute d’eau claire. Voici où elle se trouve.

Une fois à l’intérieur de la cache, grimpez en escalant et en utilisant infiltration sur les plateformes. Vous trouvez le Roi des Zoras, Dorefah en piteux état. Il vous remet finalement le gage royal qui n’est autre qu’une écaille royale. Il vous en donne 5 au cas où.

Retournez voir Sidon pour faire votre rapport. C’est l’heure de résoudre l’énigme du poisson céleste et pour ça, il va falloir vous équiper. Retournez au domaine Zora et discutez avec Yona qui vous parle de l’armure Zora. Comme pour Breath of the Wild, elle permet de remonter les cascades et cela sera obligatoire pour la suite. Allez voir Nelto pour en savoir plus. Il se situe près des boutiques.

Vous avez donc besoin d’un arowana ancien pour réparer l’armure. Retournez dans la zone où se trouve Sidon et tournez à droite vers les longs escaliers afin d’atteindre la statue de Mipha. Autour de celle-ci, vous verrez des poissons nager, ce sont les aowana anciens que vous recherchez.

Retournez voir Yona afin qu’elle puisse vous réparer l’armure Zora et l’obtenir enfin. Retournez dans la zone où se trouve Sidon et dirigez-vous vers la cascade au loin (voir image ci-dessus). Planez jusqu’à elle et remontez la cascade pour atteindre une île volante en forme de poisson. Tiens tiens !

Dirigez-vous au centre de l’île en hauteur et regardez les pierres vertes flottantes. Placez-vous de façon à ce qu’elles forment une larme. Visez l’intérieur de la larme avec une flèche liée à une écaille royale pour résoudre l’énigme. Retournez voir Sidon et préparez-vous au combat.

Combat de Boss : Intrus du parc Mipha – Like de Vase

Ce combat vous permet de vous faire la main sur le pouvoir de Sidon qui vous prête ici main forte. Comme les autres « Like », attendez qu’il termine sa salve d’attaque afin qu’il dévoile son point faible en forme de boule. Tirez une flèche dans celle-ci et approchez-vous pour lui donner de bons coups avec vos armes. Utilisez le pouvoir de Sidon pour vous protéger et dégager la vase afin de ne pas être ralenti.

Sidon du domaine Zora (Suite)

Après l’avoir vaincu, dirigez-vous vers le panneau de lumière indiqué par le marqueur jaune pour rejoindre Sidon sur place. Parlez-lui pour qu’il puisse créer un siphon dévoilant un souterrain caché. Plongez vers le centre pour poursuivre.

Dans première salle, détruisez les rochers bloquant le tuyau pour faire monter le niveau de l’eau (utilisez une « flèche + bombe » ou une arme fusionnée à un rocher). Avancez pour enfin arriver au Temple Zora Antique.

Dans cette grande pièce, il vous faut détruire les rochers bloquant les 3 tuyaux de la salle afin que le niveau de l’eau soit assez haut pour continuer votre chemin.

1er tuyau : Juste à votre droite en arrivant. Utilisez les matériaux juste à côté pour créer un chemin de bois.

2eme tuyau : Tout droit et un peu plus bas par rapport à l’entrée

3eme tuyau : Maintenant que le niveau est assez haut, dirigez-vous à gauche de grosse structure pour dénicher un autre tuyau mais cette-fois ci il s’agit d’une chemin. Une fois dans une zone partiellement inondée avec de petites chutes d’eau, utilisez infiltration pour remonter.

Prenez la porte un peu plus loin bloquée par un levier pour sortir. Bravo, vous avez atteint le panneau de contrôle qui débloque la cascade vous permettant d’accéder à l’île des Eaux Jaillissantes.

A partir d’ici, vous constatez que la gravité est moins forte. Cela vous permet de sauter plus facilement afin d’esquiver la vase. Avancez simplement pour rejoindre Sidon. Après un court dialogue, rentrez dans une bulle à gauche de Sidon pour grimper.

Avancez et empruntez les bulles pour progresser. Attendez qu’elle soit sur le point d’exploser pour planer afin d’avoir une hauteur suffisante. Dans la zone suivante, utilisez un déverseur pour nettoyer le miasme s’il vous gêne, sinon sautez pour grimper de nouveau. A partir d’ici, planez et utilisez votre armure Zora pour remonter les cascades afin de progresser et atteindre le Sanctuaire Igo Xon.

Un peu loin vous voyez des planeurs et un mécanisme. Placez le planeur devant celui-ci puis décochez une flèche sur le mécanisme à gauche pour vous propulser. Progressez et tuez le gardien.

Remontez de nouveau les cascades pour continuer votre ascension. Après avoir atteint une zone avec des ennemis gardant un coffre. Montez un peu et vous verrez un mécanisme projetant des bulles vers vous. Utilisez votre pouvoir rétrospective sur la bulle pour passer de l’autre côté.

Dans la prochaine zone, une bulle est tirée en ligne droite et ne nous est donc d’aucune utilité. Utilisez votre emprise pour placer une plaque de pierre afin de créer un tremplin artificiel. Vous pouvez maintenant vous élever avec la bulle.

Planez jusqu’à la zone suivante et fabriquez un planeur avec des turbines et une planche à roulettes pour décoller et planer jusqu’à la zone suivante et rejoindre enfin Sidon. Battez le gardien (attention à ses flèches qui font très mal, empêchez le de faire des amalgames pour l’affaiblir). Progressez pour enfin atteindre le Temple de l’eau.

Soluce – Temple de l’eau

Contrairement aux autres temples, il va falloir activer 4 mécanismes au lieu de 5 pour atteindre le boss. Sidon est là pour vous aider grâce à son pouvoir. Voici comment activer les 4 mécanismes du temple de l’eau. N’oubliez pas d’activer le panneau de contrôle pour que Sidon vous accompagne.

Mécanismes 01

Partez sur le chemin à gauche du panneau de contrôle et passez les plateformes volantes. Battez les 3 gardiens et lancez une vague d’eau grâce au pouvoir de Sidon sur le mécanisme à bulles.

Prenez la boule au centre du petit point d’eau et placez là dans une bulle. Prenez aussi une bulle pour la suivre.

La boule ne peut malheureusement pas entrer dans le trou à cause de l’eau. Sur le panneau situé juste derrière, prenez d’abord une plateforme lévitante et placez-là entre les deux colonnes un peu en hauteur afin que vous puissiez ensuite coller le panneau coulissant. La boule peut enfin activer le mécanisme débloquant la porte menant au 1er mécanisme. Utilisez une attaque d’eau avec Sidon pour l’activer.

Mécanismes 02

Retour au panneau de contrôle mais cette fois-ci, on part sur la droite par rapport à celui-ci. Utilisez la bulle pour grimper sur la zone. Passez ensuite les petites plateformes volantes à l’aide de la gravité et utilisez Rétrospective sur la bulle devant vous pour monter de plus belle.

Dirigez-vous vers le moulin à eau et collez les deux plaques présentes sur le côté de façon à ce que l’eau puisse les atteindre les plaques que vous venez de poser (faites en sorte de les espacer suffisamment pour le moulin tourne continuellement).

Vous avez désormais de l’énergie pour ouvrir la porte, mais le courant ne passe pas entre les deux extrémités. Utilisez donc emprise sur une bulle présente juste à côté et placez entre les deux pour créer un circuit pour ouvrir la porte. À vous le deuxième mécanisme.

Mécanismes 03

Toujours dans la même zone que le mécanisme précédent, entrez dans la bulle pour prendre de la hauteur et planer jusqu’à la tour en rotation constante. Pour ouvrir la porte menant au mécanisme, il va falloir taper un interrupteur présent dans la tour. Utilisez les plateformes lévitantes pour être à la hauteur du sommet. Vous devez être assez haut pour sauter et viser avec arc pour déclencher le ralenti. Visez une fois avec une flèche liée à un fruit d’eau pour enlever la vase et décochez une autre flèche pour déclencher l’ouverture de la porte.

Mécanismes 04

Partez sur la gauche du panneau de contrôle et regardez vers le bas pour voir une ouverture menant au sous-sol du temple. Avancez jusqu’à l’ouverture bloquée par le feu et utilisez le pouvoir de Sidon pour passer.

Prenez une plateforme lévitante et placez-là sur le bouton à côté pour éteindre les flammes afin que Sidon puisse passer (elle ne doit pas léviter). Planez jusqu’à la boule et lancez là de l’autre côté facilement grâce à la faible gravité. Collez la boule sur une plateforme lévitante et mettre la en hauteur. Il ne vous reste plus qu’à grimper, puis prendre la boule avec Emprise. Collez-la ensuite sur une plateforme lévitante afin qu’elle tienne en place sur le mur. Bravo, vous avez activé tous les mécanismes, il ne vous reste plus qu’à revenir au panneau de contrôle.

Soluce – Boss : Octopoulpos

Conseils : Pour ce combat, prévoyez des fruits d’eau et au moins un déverseur pour vous faciliter la tâche même si ce n’est pas obligatoire. Ayez surtout un stock raisonnable de flèche.

Partie 1

Vous voici enfin face au boss Octopoulpos. Il est moins impressionnant que les autres, mais il se révèle particulièrement énervant. Lorsqu’il prend sa forme de requin de vase, utilisez le pouvoir de Sidon et frappez avec l’eau pour retirer la vase. Il sera vulnérable mais préparez-vous tout de même à courir un peu pour le frapper encore plus lorsqu’il s’enfuit. Répétez l’opération en esquivant ses attaques de vase et ses charges jusqu’à vider la moitié de sa barre de vie.

Partie 2

A partir d’ici, il va remplir l’arène de vase pour vous empêcher de vous déplacer. Pour vous faciliter les choses, portez un déverseur pour en nettoyer une bonne partie. Vous ne pourrez pas enlever 100% de la vase étant donné qu’il en remet régulièrement sur le terrain, mais vous en aurez bien moins qu’au départ.

Vous pouvez aussi utiliser le déverseur pour attaquer le requin et liquéfier la vase. Même si vous n’utilisez pas cette méthode, la technique pour le frapper est la suivante. Lorsque vous lui enlevez la vase, Octopoulpos va immédiatement plonger dans les morceaux de vase et sauter partout. Sautez en usant de la faible gravité lorsqu’il est en plein saut et décochez une flèche en plein vol pour ralentir le temps et le faire vaciller. Vous pouvez le frapper quelques instants dans cet état. Son attaque la plus dangereuse est lorsqu’il envoie des vagues de vases tout autour de lui. Utilisez les sauts à faible gravité pour les esquiver ou le bouclier d’eau de Sidon pour vous protéger. Même chose pour son rayon de vase.

Répétez l’opération jusqu’à le vaincre. Prenez votre réceptacle de cœur et parlez à Sidon pour déclencher une cinématique. Vous voilà désormais propriétaire du pouvoir de Sidon. Pour plus d’astuces et de guides, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.