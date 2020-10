Deuxième niveau de Crash Bandicoot 4 : It’s About Time où vous aurez droit à une course poursuite, ce sera cette fois avec un dinosaure. Le niveau Charge dino vous récompensera d’une gemme cachée et nous allons vous détailler la méthode pour l’atteindre.

Où se trouve la gemme cachée dans le niveau Charge dino ?

Après la deuxième phase de course poursuite avec le dinosaure, vous atteindrez un checkpoint. Juste après ce point de contrôle, vous trouverez la gemme en arrière-plan du chemin (cf images ci-dessous).

Une fois la gemme récupérée, il ne vous restera que quelques minutes avant de terminer le niveau. Si vous bloquez sur un niveau et que vous ne trouvez pas la gemme cachée, n’hésitez pas à vous rendre sur le guide récapitulatif sur le sujet.