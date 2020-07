Soldes d’été 2020 : Liste complète de toutes les offres jeux vidéo et console

Le début de l’année 2020 a été très particulière pour tout le monde. Et pour cause, la situation exceptionnelle que l’on traverse depuis plusieurs mois. Si les magasins et boutiques peuvent de nouveau accueillir des clients, les soldes ont été repoussés pour éviter le surplus de monde. Les mesures restent les mêmes – et l’on vous invite à bien respecter les gestes barrières – mais ça y est, les soldes d’été 2020 viennent de débuter. On fait le point dans cet article.

Les meilleures offres des soldes d’été 2020

Bien sûr, cet article ne centralisera que les meilleurs offres sur les jeux vidéo, consoles, éditions collector ainsi que le matériel high-tech gaming. On évoquera rapidement les offres DVD et Blu-Ray à la fin. Ainsi, vous retrouverez sur cet article l’intégralité des offres liées aux soldes d’été 2020. Si tous les regards sont tournés vers Ghost of Tsushima, on peut tout de même être tenté par craquer sur des jeux plus anciens.

Cette page sera régulièrement mise à jour en fonction des offres en cours et celles qui arrivent. Vous pouvez donc réactualiser l’article pour être tenu au courant des nouveautés. A noter que nous partageons uniquement les offres les plus intéressantes avec une sélection maison. Vous pouvez évidemment faire un tour sur les pages dédiées de vos revendeurs habituels.

Tous les promotions soldes d’été 2020

Consoles et packs

Editions collector

Jeux vidéo

Abonnements

Manettes

Matériel streamer / youtuber

PC Portable / Ordinateur

Ecrans / Téléviseur

TV Samsung UE43RU7415 Smart TV 4K UHD 43″ – 449.99€ au lieu de 599.99€

Clavier / Souris

Stockage (Cartes SD et Disques durs)

Smartphones

Apple iPhone 11 Pro Max 64 Go – 1159€ au lieu de 1259€

Chaises gamer

Arozzi Star Trek Edition – 279€ au lieu de 319€

Tout savoir sur les soldes d’été 2020

Quelles sont les dates de début et de fin des soldes d’été 2020 ?

Cette année a été un peu particulière et les soldes commencent plus tard. Plus précisément, elles ont quasiment été décalées d’un mois. C’est l’arrêté du 10 juin 2020 qui a fixé les nouvelles dates.

Date de début des soldes d’été 2020 : Mercredi 15 juillet à 8h

: Mercredi 15 juillet à 8h Date de fin des soldes d’été 2020 : Mardi 11 août

Comment profiter de la livraison gratuite chez Amazon ?

Pour avoir la livraison gratuite, vous pouvez devenir Amazon Prime. Pour cela, il suffit de se rendre à cette adresse et de se souscrire à l’un des abonnements. L’astuce dans tout cela, c’est qu’il est possible d’en profiter gratuitement. Si vous n’avez pas encore souscrit à un abonnement, vous pouvez alors profiter de 30 jours gratuits. Rien ne vous empêche de vous désengagez avant la fin de la période et donc profiter des Soldes d’été 2020, de la livraison gratuite et de tous les autres avantages.

Combien coûte l’abonnement Amazon Prime ?

Pour l’abonnement Amazon Prime, sachez qu’il est possible soit de souscrire à l’année, soit au mois, soit tout simplement de profiter d’un essai gratuit.

Il existe deux abonnements Prime :

Un mensuel à 5.99€/mois

Un annuel à 49.00€/année

Il est possible de souscrire à un abonnement et de profiter de 30 jours gratuits.

Cet article sera régulièrement mis à jour. N’hésitez pas à nous dire en commentaire si une erreur s’est glissée ou si une nouvelle offre vient d’apparaître. Rappelons que certains liens ici présents sont affiliés et permettent de (très) légèrement financer notre structure.