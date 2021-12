Sniper Elite 5 s’annonce dans un premier trailer

Après un Sniper Elite 4 et un Sniper Elite VR plutôt sympas, la licence continue de plus belle avec l’annonce de Sniper Elite 5 via un premier trailer. Et comme toujours, nous retrouverons notre sniper d’élite préféré avec Karl Fairburne.

Vive la résistance !

Cette première vidéo de gameplay pour Sniper Elite 5 nous montre pas mal de choses que l’on connait déjà de la franchise. Le côté infiltration sera toujours présent, les killcams en X-Ray seront de la partie et vous aurez toujours un bel arsenal à votre disposition pour dézinguer des nazis en masse.

Le soft se déroule quant à lui en 1944 en france, alors que notre Karl Fairburne national prend contact avec la résistance française. Ensemble, ils vont ainsi découvrir que les nazis veulent mettre fin à la guerre avant même que les alliés n’envahissent l’europe, avec un certain projet Kraken.

Tout comme les précédents opus, il s’agira une fois de plus de mettre un terme à un mystérieux projet secret. En dehors de ça, la production de Rebellion se dotera d’une personnalisation des armes plus poussées via un établi. Quant à son mode campagne, il sera aussi jouable en coopération avec un ami, et nous proposera toujours plus de possibilités pour arriver à nos fins dans les diverses missions.

Egalement, Sniper Elite 5 offrira en sus d’un mode multijoueur en versus jusqu’à 16 joueurs, d’un mode invasion. Comme son nom l’indique, ce mode invasion autorisera les joueurs à incruster les parties d’autres joueurs afin de les aider en coopération, voire de leur mettre des bâtons dans les roues en PvP lors des missions du mode campagne. Autant le dire tout de suite, ce nouvel opus semble alléchant notamment avec ce mode invasion, et surtout ces fameuses kiilcams en X-Ray qui seront une fois de plus jouissives, c’est certain.

Sniper Elite 5 est prévu pour 2022 sans plus de précisions sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.