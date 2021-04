Smelter : Adam et Eve version metroidvania, notre avis vidéo

Sorti le 22 avril dernier sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, Smelter vous permettra d’incarner Eve. Après l’incident de la pomme croquée dans le jardin d’Eden, vous serez séparée d’Adam et vous devrez tout tenter pour le retrouver. Mais vous ne serez pas seul pour y arriver !

En effet, l’entité organique Smelter vous viendra en aide en fusionnant tout simplement avec Eve, ce qui lui permettra d’obtenir de nouveaux pouvoirs et de devenir une héroïne plutôt badass. Mixant des mécaniques de metroidvania et de stratégie en temps réel, notre rédaction a profité de sa récente sortie pour mettre en lumière à travers notre chronique hebdomadaire Indie Story ce titre, développé par le studio japonais X Plus Company Limited.